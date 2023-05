Mobiliário: "made in Portugal" em alta nos EUA e no mundo

Parece ser um casamento de conveniência em que os dois lados saem a ganhar. A maior feira norte-americana dedicada aos sectores do design e decoração de interiores dedicou um espaço exclusivo às marcas portuguesas, a indústria lusa respondeu a esta declaração de interesse com uma participação recorde de 15 empresas na ICFF, que termina esta terça-feira, em Nova Iorque, e o sector já antecipa “um crescimento a dois dígitos nas exportações para o país até ao fim do ano”, adianta ao Expresso Gualter Morgado, diretor executivo da APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins.