Menzies notifica Concorrência para aquisição da Groundforce, mas fecho do negócio ainda depende de acordo com sindicatos

A empresa de serviços logísticos Menzie Aviation, que chegou a acordo para a compra da empresa de handling portuguesa, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) para a aquisição do controlo exclusivo da SPdH – Serviços Portugueses de Handling. O aviso publicado esta terça-feira na imprensa. A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 16 de maio.

Em cima está a aquisição do controlo exclusivo da SPdH pela Menzies Aviation – Portugal, Serviços de Carga, uma sociedade que presta serviços logísticos do lado terra e ar e que é controlada pelo grupo Agility, que até há pouco tempo prestava serviços de aviação através sua subsidiária National Aviation Servisses (NAS). Nem a Agility, nem a Menzies se encontram ativas em Portugal, é sublinhado na notificação.

A Menzi faz, no entanto, depender parte da capitalização que irá fazer na empresa de handling de acordos que irá fazer com os sindicatos, com quem se começou a reunir há cerca de 20 dias. A futura acionista da Groundforce, que em 2025 (se tudo correr como o previsto) ficará com 100% da companhia, quer rever o acordo de empresa e rever as progressões de carreira.

"Ao longo das próximas semanas será negociada uma proposta entre a NAS/Menzies e todos os sindicatos (todos os subscritores dos AE´s), sendo condição sine qua non para apresentação do plano de recuperação o acordo com todos os sindicatos", explicou em comunicado, recentemente o SITAVA.

As conversas com os sindicatos para revisão dos acordos de empresa ainda estão a decorrer, e não há garantias de que cheguem a bom porto. O que quer dizer que existe sempre uma hipótese, mesmo que remota, que o negócio com a Menzis não se faça.

O sindicato do pessoal de terra lembrou então que a entrada dos kuweiteanos da NAS ainda está dependente da aprovação da reestruturação do plano dos credores, que deverá acontecer em junho.

Tem ainda de haver o trânsito em julgado da sentença de insolvência da Groundforce. Apresentado o plano de reestruturação, terá de ser aprovado em julho e homologado em agosto.

A SPdH presta serviços de 'handling' (assistência em escala) para o transporte aéreo e serviços de formação relacionada com a prestação de 'handling' nos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal, Faro e Porto Santo, através da marca Groundforce.