Juros do BCE em termos reais ainda são negativos

A taxa diretora do Banco Central Europeu (BCE) já subiu para 3,75% desde a mais recente reunião do conselho em maio, mas continua abaixo da inflação média anual prevista para 2023 pela Comissão Europeia. No caso de Portugal, a taxa do banco central é, também, inferior à inflação, seguindo o padrão da maioria das economias do euro, com exceção da Bélgica e do Luxemburgo.

Com a taxa diretora abaixo da inflação média prevista, o juro em termos reais do banco central continua em terreno negativo, não tendo ainda entrado em terreno claramente restritivo.