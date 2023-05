João de Mello, presidente da Bondalti, passou a integrar a administração da maior associação do setor químico europeu

João de Mello, o presidente da Bondalti, foi nomeado esta terça-feira para o Conselho de Administração da CEFIC – European Chemical Industry Council, a mais importante associação do setor químico na Europa, sedeada em Bruxelas, avançou em comunicado a empresa para a área química do grupo José de Mello.

"Fundada em 1972, a CEFIC conta atualmente com cerca de 650 membros e entidades associadas e é hoje uma das redes mais ativas da comunidade empresarial europeia. A associação dá voz às pequenas, médias e grandes empresas desta indústria estabelecidas no continente europeu", salienta a Bondalti. Os membros da CEFIC representam cerca de 15% do setor químico a nível global e emprega à volta de 1,2 milhões trabalhadores..

"Para a Bondalti, esta nomeação, ocorrida numa altura em que acaba de expandir a sua atividade para duas outras áreas estratégicas no domínio da sustentabilidade – tratamento de água (através das suas participadas Enkrott e Aema) e energias verdes - representa uma reafirmação da sua relevância enquanto player de referência no espaço europeu", avança a empresa liderada por João de Mello.

A CEFIC "está fortemente empenhada em promover a criação e fornecimento de soluções sustentáveis, seguras e eficientes que concorram para o cumprimento das grandes metas da sustentabilidade (concretamente do Green Deal europeu), decisivo para as futuras gerações e no qual a indústria química tem um papel crucial". Os seus membros investiram no ano passado na Europa 9,4 mil milhões de euros em Investigação e Inovação.

A Bondalti, antiga herdeira da CUF, é a maior empresa portuguesa na área da química industrial, o maior produtor ibérico de cloro, e líder europeu na comercialização de anilina. A empresa tem instalações industriais em Estarreja (Portugal), Torrelavega e Alfaro (Espanha), e logística em Aveiro, Barreiro (Portugal) e Vigo (Espanha), e operações em Angola.