Fundos americanos interessados na compra da TAP

Os grupos Air France-KLM e IAG (agrupamento que inclui a Iberia e a British Airways), os únicos que já estão no terreno e a contratar assessores jurídicos, poderão não ficar sozinhos na corrida. Há fundos norte-americanos a olhar para a privatização da TAP, apurou o Expresso. Ainda não estão a contratar assessores financeiros ou jurídicos, mas têm andado a fazer perguntas sobre o dossiê e não excluem a hipótese de avançar para a transportadora aérea. Se o fizerem, terão sempre de o fazer em parceria com investidores europeus, já que há restrições de investimento extracomunitário no sector da aviação. Há fundos no Luxemburgo à espera de uma boa oportunidade, com os quais poderiam eventualmente fazer um consórcio, admite fonte conhecedora do processo.

A grande expectativa é a de saber se a Lufthansa — séria candidata à entrada no capital da TAP em 2019 — vem ou não à privatização que o Governo de António Costa já colocou em marcha com o pedido de ava­liação. Até agora não há sinais visíveis do interesse da gigante alemã e os avanços e recuos na compra de uma participação na italiana ITA podem estar na origem do seu distanciamento. O eventual desinteresse da Lufthansa na transportadora portuguesa colocaria o Executivo de Costa perante um leque de ofertas mais reduzido e daria mais força à hipótese que mais risco comporta para a TAP e o seu hub, como têm defendido vários especialistas, que é a compra pela espanhola Iberia.