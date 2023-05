Bancos cobram taxa fixa até três vezes a média da variável no crédito à habitação

Desde o início do ano passado, as taxas de juro Euribor dispararam. Num país como Portugal, onde mais de 90% dos créditos à habitação são de taxa variável, o resultado foi um forte agravamento das prestações mensais pagas pelas famílias à banca. O que levou a um interesse acrescido pelos contratos de taxa fixa — em que a prestação se mantém constante ao longo de todo o empréstimo — e de taxa mista — onde a taxa é fixa durante um período, em que a prestação se mantém constante, e depois volta a ser variável.

Mas vale a pena? A resposta depende do preço, ou seja, da taxa de juro, a pagar nos contratos de taxa mista ou fixa e como é que compara com as Euribor. Ora, tendo em conta a expectativa nos mercados financeiros para o valor da Euribor a seis meses — indexante comum nos créditos à habitação de taxa variável em Portugal — nos próximos anos, há ofertas de taxa mista no mercado nacional, fixando a taxa durante dois anos, em que é possível pagar juros mais baixos. Já para períodos mais longos a oferta de taxa mista ou fixa é bem menos atrativa. Aliás, nas propostas de taxa fixa o valor exigido pelos bancos chega a ser mais do triplo da média histórica da Euribor a seis meses.