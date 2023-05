George Soros vende ações da Tesla e torna-se o novo inimigo de Elon Musk

George Soros, através do seu fundo de investimento, anunciou que já não detém ações da Tesla e, pouco depois, Musk usou o Twitter para atacar o investidor.

Segundo escreve o “Cinco Días”, Soros e o seu fundo de investimento venderam todas as ações que detinham da Tesla durante o primeiro trimestre do ano. O bilionário com origem húngara detinha cerca de 14,7 milhões de euros em ações da Tesla e beneficiou desta venda, uma vez que as ações da fabricante de automóveis valorizaram mais de 50% desde o início do ano.

Depois deste anúncio, Elon Musk, dono da fabricante de automóveis elétricos, escreveu na rede social Twitter que Soros o faz lembrar “Magneto”, um vilão dos filmes X-Men.