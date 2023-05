Lacerda Machado aconselha Estado a ficar com 2% da TAP, diz que Fernando Pinto "merecia mais" e não crê que alguém pague 3,2 mil milhões

Foram quase seis horas de audição, em que Diogo Lacerda Machado fez questão de dizer que não compreendia o acordo de saída de David Neeleman no montante de 55 milhões de euros - porque considerava que o acordo parassocial caía com a pandemia -, mostrou-se disponível para ajudar no processo de privatização e aconselha o Governo a manter no Estado pelo menos 2% do capital da transportadora.

"Eu espero que quem vier a comprar a TAP pague por ela", disse Diogo Lacerda Machado na Comissão Parlamentar de Inquérito à companhia aérea esta quinta-feira. É esta a sua "esperança". Admite que "quem vir comprar [inicialmente] não pague muito", mas espera que "possa devolver alguma coisa a longo prazo". Porém, não acredita que alguém pague os 3,2 mil milhões que o Estado vai injetar na companhia.