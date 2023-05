Descodificador: o que traz de novo o euro digital?

1 Quando arranca o euro digital?

O projeto começou a ser trabalhado em 2020 pelo Banco Central Europeu (BCE), com o objetivo de testar os primeiros cenários entre o final de 2023 e 2025. A moeda digital pode funcionar como alternativa, mas não acaba com notas e moedas. Christine Lagarde, presidente do BCE, admite que terão de ser pesados prós e contras de obrigar os diferentes intervenientes a aceitar o euro digital, mas recorda que o objetivo será a máxima conveniência e o uso no dia a dia. E para isso ainda terá de ser criado um suporte legal. Nos planos do BCE figuram testes com o comércio eletrónico e o envio de dinheiro entre particulares, os pagamentos a entidades governamentais e, o mais ambicioso de todos, os pagamentos em loja tradicional como opção face a numerário ou ao cartão bancário. Cada pessoa deverá ter uma única conta, mas prevê-se que entidades comerciais possam criar várias.