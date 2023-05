Crescimento das exportações em março bate o das importações e diminui défice comercial

Em março, as exportações e as importações de bens aumentaram 18,7% e 9,3%, respetivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados do comércio internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira. Os números representam uma aceleração face a fevereiro, quando as exportações e as importações cresceram 6,9% e 7,1%, respetivamente.

O gabinete estatístico destaca “os acréscimos nas exportações e importações de fornecimento industriais (19% e 12,5%, respetivamente) e a diminuição nas importações de combustíveis e lubrificantes (-12,7%), neste último caso refletindo a diminuição dos preços”.

Sem a categoria dos combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 20,8% e 13,4%, respetivamente.

O INE nota ainda que os preços cresceram 4,8% nas exportações e caíram 2,2% nas importações. Mas excluindo os produtos petrolíferos as variações foram ambas positivas: 6,4% nas exportações e 0,4% nas importações.

No mês em análise, o “défice da balança comercial diminuiu 388 milhões de euros face a março de 2022, atingindo 2088 milhões de euros”. Sem os combustíveis e lubrificantes o défice recuou 250 milhões, para 1267 milhões de euros.

Considerando não apenas março mas todo o primeiro trimestre de 2023, as exportações e as importações de bens aumentaram 13,2% e 9,1%, respetivamente, face ao mesmo trimestre de 2022.