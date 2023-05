FMI revê em forte alta projeção de crescimento da economia portuguesa este ano

No espaço de um mês, o Fundo Monetário Internacional (FMI) mais do que duplicou a sua projeção para o crescimento da economia portuguesa este ano.

Na sua análise à economia nacional no âmbito do artigo IV da instituição, o FMI aponta para uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) este ano de 2,6%. Número que compara com os 1% inscritos para Portugal no último World Economic Outlook, publicado há pouco tempo, em abril.

Esta previsão do FMI - tradicionalmente conhecido pelos seus cenários conservadores - supera a da Governo e também a do Banco de Portugal (BdP). Recorde-se que no Programa de Estabilidade 2023-2027, publicado em abril, o Ministério das Finanças reviu em alta a sua projeção para o crescimento da economia portuguesa este ano, para os 1,8%, o mesmo valor projetado pelo BdP em março.

Forte arranque do ano puxa pelo crescimento em 2023

Na nota onde divulga as conclusões preliminares da visita oficial a Portugal, no âmbito do artigo IV da instituição, entre o final de abril e o início de maio, os técnicos do fundo destacam o crescimento da economia portuguesa em 2022 e o forte arranque de 2023.

“Portugal sustentou a sua recuperação económica dinâmica da pandemia ao longo de 2022”, lê-se na nota publicada pelo FMI, lembrando que o crescimento de 6,7% foi “marcadamente mais elevado do que o da zona euro (3,5%)”.

Uma evolução puxada pela “retoma do turismo” e pelo “consumo privado”, constatam os técnicos do Fundo. E salientam que a evolução do consumo privado reflete “o apoio das políticas públicas, a força do mercado de trabalho, e a concretização de procura adiada”.

Ora, a dinâmica de crescimento “continuou ao longo do início de 2023, com um crescimento de 2,5% em termos homólogos no primeiro trimestre”, aponta o FMI.

Notícia em atualização