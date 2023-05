Descida lenta da inflação baralha contas ao BCE

A inflação em Portugal desceu de forma expressiva em abril, ajudada pela queda dos preços da energia. Mas, na zona euro, até subiu ligeiramente, causando preocupação sobre a evolução dos preços. Até porque, tanto em Portugal como no espaço da moeda única, a inflação subjacente — que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, com preços mais voláteis e que estiveram na base da atual escalada — está num patamar elevado, ultrapassando até o indicador geral. Ou seja, as pressões inflacionistas disseminaram-se pela economia e são agora mais persistentes, avisam os economistas. A inflação vai continuar a descer, admitem, mas alertam que o recuo será lento, o que pode obrigar o Banco Central Europeu (BCE) — que reúne esta quinta-feira, já depois do fecho desta edição do caderno de Economia — a maiores subidas dos juros para trazer a inflação de volta aos 2%.

A inflação homóloga em Portugal, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou para 5,7% em abril, o que compara com 7,4% em março, indica a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto ainda sem o impacto da medida do IVA zero em 44 bens alimentares, já que, segundo o INE, os preços de abril foram recolhidos antes da sua entrada em vigor. Considerando o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) — a referência na Europa — recuou de 8% para 6,9%. Já na zona euro, a inflação subiu ligeiramente, de 6,9% em março, para 7% em abril, interrompendo uma série de cinco meses consecutivos de descidas.

