Lagarde e a subida dos juros: "Não estamos a fazer uma pausa nem somos dependentes das decisões da Fed"

“Não estamos a fazer uma pausa [na subida da taxa de juro], isso é muito claro”, afirmou, por diversas vezes, Christine Lagarde na conferência de imprensa desta quinta-feira apresentando as decisões da reunião do conselho do Banco Central Europeu (BCE). A presidente do BCE aproveitou, também, para sublinhar que o facto de o aumento ter sido reduzido para apenas 25 pontos-base - similar ao decidido pela Reserva Federal norte-americana na quarta-feira - isso não significa que os responsáveis do BCE sejam “dependentes da Fed”.

Do outro lado do Atlântico, a Fed, chefiada por Jerome Powell, optou nas últimas três reuniões deste ano por subir a taxa diretora em apenas 25 pontos-base e o comunicado oficial desta quarta-feira foi interpretado pelos mercados como sinal de que os norte-americanos poderão optar por uma pausa prolongada até novembro ou dezembro deste ano, quando se antevê o início de um ciclo de cortes.

Deste lado do Atlântico, Lagarde quer deixar muito claro que a estratégia é outra. A moderação do aumento dos juros, com a decisão de uma subida de apenas 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual), pela primeira vez desde o início do ciclo de aperto monetário em julho do ano passado, não é uma antecipação de que o BCE se prepara para fazer uma pausa, como os analistas esperam que aconteça com a Fed do outro lado do Atlântico nas próximas reuniões até ao final do verão.

Lagarde repetiu que a estratégia do BCE é muito clara: “Há ainda mais terreno para cobrir. Ainda não chegámos ao momento de fazer uma pausa”. Sem antecipar o ritmo de subida nas próximas reuniões a 15 de junho e 27 de julho, Lagarde salientou o que está preto no branco no comunicado oficial. O BCE continuará a subir os juros de modo a ficarem em níveis “suficientemente restritivos” para terem um impacto na economia real.

Lagarde diz que nada pode fazer para aliviar as famílias

A presidente do BCE lamentou que nada podia fazer para “aliviar ou atenuar” os efeitos dramáticos da subida dos juros nas famílias “da Finlândia a Portugal e dos Bálticos a Espanha”, respondendo a uma jornalista finlandesa.

O aperto tem de continuar porque o BCE ainda não tem a certeza de que o impacto contracionista da subida dos juros já penetrou suficientemente na atuação do sector bancário em relação à economia real. Segundo o último inquérito a 158 bancos da zona euro (Banking Landing Survey), publicado esta semana, a procura de empréstimos bancários por parte das empresas foi no primeiro trimestre de 2023 a mais baixa desde o final de 2008. E no caso das famílias, caiu também, mas ainda não está no nível mínimo recorde no último trimestre do ano passado. E no crédito ao consumo o aperto ainda é pequeno. O aperto monetário “está a ter efeito, mas ainda não sabemos se é suficiente, não vemos ainda um impacto completo”.