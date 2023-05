Irá o BCE copiar a moderação da Fed e de outros bancos centrais?

A poucas horas de ser comunicada a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os juros, os mercados financeiros destacam a moderação nas subidas das taxas diretoras por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos - o mais importante banco central do mundo - e das direções do Banco da Reserva da Austrália, do Banco Central da Malásia e do Norges Bank, o banco central norueguês.

Estes quatro bancos centrais - os primeiros a realizar reuniões em maio - optaram por aumentos de apenas 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual). Os analistas admitem que uma subida moderada desse tipo tem estado em cima da mesa de discussão do conselho do BCE, mas a repetição, pela quarta vez, de um aumento de meio ponto percentual continua com elevada probabilidade. Na correlação de forças dentro dos 26 membros do conselho do BCE, os ‘falcões’ são o dobro das ‘pombas’, e dirigem bancos centrais nacionais em economias onde a inflação, em abril, esteve, em geral, acima da média da zona euro (7%).

A decisão do BCE será comunicada pelas 13h15 (hora de Portugal), a que se seguirá meia hora depois a tradicional conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde.