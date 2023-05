Inflação na zona euro sobe para 7% em abril

A pressão sobre a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) mantém-se, apesar da ligeira descida de uma décima na inflação subjacente homóloga e da desaceleração em cadeia, a que a equipa de economistas chefiada por Philip Lane dá particular atenção.

Surto inflacionista leva 22 meses

O surto inflacionista na zona euro iniciou-se no verão de 2021 com a taxa mensal - relativa ao Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) usado pelo Eurostat - numa trajetória ascendente acima da meta do Banco Central Europeu (2%).

Mesmo a inflação subjacente - excluindo as componentes mais voláteis da energia, alimentação, álcool e tabaco - iniciou um tendência consistente acima da meta de 2% a partir de novembro de 2021.

As trajetórias referidas são relativas ao mesmo mês do ano anterior, o que os economistas designam por variação homóloga.

Em 2022, a inflação (IHPC) acelerou para níveis acima de 5% atingindo um pico de 10,6% em outubro do ano passado. A partir desse pico manteve uma trajetória descendente, que foi, agora, invertida em abril.

Quatro economias registaram subida de inflação

Em abril, segundo as estimativas publicadas pelo Eurostat relativas ao IHPC, França, Itália, Espanha e Áustria registaram subidas da inflação. Nas restantes 16 economias do euro a inflação desceu no mês passado, incluindo no caso de Portugal. onde o IHPC desceu de 8% em março para 6,9% em abril.

Os níveis mais elevados de inflação na zona euro, na ordem de dois dígitos, continuam a situar-se nos três países bálticos e na Eslováquia, com taxas entre 13% e 15%. Com níveis de inflação próximos dos dois dígitos incluem-se a Áustria (9,6%) e a Eslovénia (9,2%).

A inflação portuguesa (6,9%) está ligeiramente abaixo da média da zona euro, mas continua a ser muito mais elevada do que a registada na vizinha Espanha (3,8%) e em outras oito economias da moeda única, incluindo a Grécia (4,5%).

Os níveis de inflação mais baixos em abril registaram-se no Luxemburgo (2,7%) e Bélgica (3,3%).

Na Alemanha, a maior economia do euro, a inflação desceu em abril para 7,6%, mantendo-se muito mais alta do que a média na zona euro e do que a estimada para Portugal.

Notícia em atualização.