Prestações da casa vão continuar a subir até ao final do ano

As famílias portuguesas com crédito à habitação têm sofrido um forte agravamento da prestação mensal ao banco e a tendência vai manter-se nos próximos meses. Só em 2024 podem esperar algum alívio — e modesto. Num crédito a 30 anos com taxa de juro variável indexada à Euribor a seis meses, spread de 1% e cuja prestação tenha sido revista em abril, o aumento atinge já os €194,70 mensais por cada €100 mil de dívida e não vai ficar por aqui. Em dois anos, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, a prestação deve subir €254,40 por mês, ou seja, 85,3%.

A ‘culpa’ é da escalada das taxas Euribor. Pressionadas pelo endurecimento da política do Banco Central Europeu — cujo Conselho reúne na próxima semana e pode decidir um novo aumento das taxas de juro de referência —, as Euribor não param de subir. Em dezembro de 2021 estavam negativas — batendo mesmo mínimos históricos — e no início desta semana atingiram máximos desde novembro de 2008 nos prazos a três meses (perto dos 3,3%) e a seis meses (acima dos 3,6%). Ora, em Portugal, mais de 90% dos contratos de crédito à habitação são de taxa de juro variá­vel, tendo a Euribor, nos seus vários prazos, como indexante. Como resultado, a taxa de juro dos empréstimos para comprar casa subiu em força desde o início de 2022, agravando as prestações mensais das famílias ao banco.