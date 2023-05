Bolsas registam subida fraca em abril. Europa tem o melhor desempenho

BRENDAN MCDERMID/Reuters

Os mercados de ações registaram ganhos pelo segundo mês consecutivo, mas o desempenho abrandou. O índice mundial subiu apenas 1,2%. A região do mundo com melhor desempenho foi a Europa com ganhos de 3,6%. PSI em Lisboa subiu 2,6%, entre os mais fracos na União Europeia

Há 51 minutos