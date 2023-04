56% mudam de emprego por causa do chefe

É a eterna questão dos gestores de recursos humanos e um desafio constante para as organizações: um trabalhador quando decide sair deixa a empresa ou o seu líder? A resposta não é linear, mas parecem não restar dúvidas da importância que a figura do líder tem na retenção e motivação das suas equipas, numa altura em que atrair talento é um problema crescente para as empresas. Em Portugal, 81% dos profissionais admitem ter ponderado sair da empresa devido à sua chefia direta. Os dados constam de um estudo da autoria de Sara Midões, coordenadora executiva e docente do Curso de Liderança Positiva e Empática, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), a que o Expresso teve acesso.

Os números indicam a tendência. Cerca de 88% dos profissionais reconhecem que a sua satisfação laboral é impactada pela sua liderança direta e 81% referem o impacto (positivo ou negativo) que a chefia tem no seu bem-estar. Mais, 81% dos trabalhadores inquiridos por Sara Midões, no âmbito do estudo “Qual a qualidade das nossas lideranças?”, dizem já ter ponderado abandonar um emprego devido ao posicionamento do chefe e, desses, 56% acabaram mesmo por sair.