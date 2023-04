Governo garante diminuição do preço dos combustíveis apesar de redução de apoios

O Governo garantiu uma diminuição dos preços dos combustíveis nas próximas semanas, que já estão abaixo do registado antes da guerra da Ucrânia após os problemas nas cadeias de abastecimento, apesar da redução dos apoios na tributação.

"O que vai acontecer, relativamente à evolução do preço dos combustíveis nas próximas semanas, é que vai haver uma diminuição do preço dos combustíveis e, por isso, esses preços vão continuar a baixar", o que motiva uma "diminuição dos apoios" por parte do executivo, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina.

Falando à imprensa portuguesa no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia em Estocolmo, na presidência sueca do Conselho, o governante destacou que os preços dos combustíveis "já estão abaixo do que eram os níveis anteriores à guerra", pelo que haverá uma redução dos descontos na tributação do gasóleo e da gasolina e uma atualização da taxa de carbono, já que "a componente ambiental tinha ficado suspensa relativamente à tributação dos combustíveis".

Ainda assim, esta atualização será feita "sempre de forma a que os preços, neste caso, continuem a descer, embora descendo um pouco menos do que poderiam descer", adiantou Fernando Medina.

Questionado sobre a evolução dos preços combustíveis, o ministro assegurou que a tutela está "sempre a avaliar a trajetória", pelo que isso será tido em conta perante um aumento nos mercados.

"Vamos acompanhando a situação. Nós temos de ir, a cada momento, concentrando os apoios naquelas áreas que se tornam mais importantes", concluiu Fernando Medina.

Na sexta-feira, o Ministério das Finanças anunciou que os descontos no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) diminuem em maio para 30 cêntimos por litro de gasóleo e 31,6 cêntimos de gasolina, contra os atuais 34 cêntimos, e que a taxa de carbono vai ser gradualmente atualizada.

Em comunicado, a tutela explicou que o preço de referência do gasóleo e da gasolina está atualmente abaixo do preço que justificou as medidas iniciais de mitigação ao nível do ISP e que o consumo de combustíveis no primeiro trimestre de 2023 atingiu o recorde da última década.

Além disso, destacou que a tributação dos combustíveis em Portugal "está significativamente abaixo da média ponderada" da zona euro.

O Ministério das Finanças explicou, assim, que "o Governo irá proceder ao descongelamento gradual da atualização do adicionamento sobre as emissões de CO2 [taxa de carbono]", indicando que, desta forma, prossegue objetivos ambientais e alinha gradualmente o peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da zona euro.

"Tendo em conta as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina em maio", adiantou.