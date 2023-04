Portugal paga mais do que Espanha no mercado elétrico

O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) foi criado em 2007 com o objetivo de unificar Portugal e Espanha como um mercado energético comum e ao longo dos anos isso foi-se traduzindo num cada vez maior número de horas de preço igual da eletricidade dos dois lados da fronteira. Mas 2023 está a dar um passo atrás. Em abril, cerca de 10% das horas tiveram preços grossistas mais altos em Portugal do que em Espanha. É o registo mais alto dos últimos quatro anos em termos de separação dos dois mercados, fenómeno conhecido como market splitting.

De acordo com a análise feita pelo Expresso a partir dos dados do Omie, o operador do mercado diário do Mibel, até esta quinta-feira Portugal e Espanha registavam 10,96% de horas de preço diferente, o triplo dos 3,6% de março. Embora a separação de preços ocorra no mercado grossista, ela pode ser relevante para a formação dos preços aos clientes finais que tenham tarifários indexados (como ocorre com grande parte da indústria e com algumas dezenas de milhares de clientes domésticos), resultando em faturas mais altas em Portugal do que em Espanha.