Processo de Costa contra Costa deu entrada no tribunal: primeiro-ministro exige pedido de desculpas público

Foi esta quinta-feira, 27 de abril, apresentada uma petição inicial de ação cível em que o primeiro-ministro pede a condenação de Carlos Costa, para que venha a público retratar-se das afirmações que fez sobre o papel de António Costa nos casos Eurobic e Banif, proferida no âmbito da publicação do livro “O Governador”, no fim do ano passado. António Costa considerou que as declarações foram “ofensivas do seu bom nome, honra e consideração”.