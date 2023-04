Quer saber em que concelhos estão as casas mais caras do país? Três ficam na zona de Lisboa e dois no Algarve

Em Portugal, no último trimestre do ano passado o preço mediano de alojamentos em Portugal foi 1500 euros por metro quadrado (m2), correspondendo a um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021. No entanto, se olharmos para as casas compradas por famílias, o preço do m2 sobe para 1528 euros. E os concelhos mais caros foram, tal como outros dados já indicavam, Lisboa, Cascais e Oeiras.