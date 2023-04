Minoria do BCE queria pausa na subida de juros em março: os falcões continuarão a dominar em maio?

As atas da reunião de março do conselho do Banco Central Europeu (BCE), que decide a política monetária, revelam que uma minoria de membros defendeu uma pausa nos aumentos dos juros e o adiamento da avaliação de uma tal decisão para a reunião seguinte em maio. “Uma larga maioria”, no entanto, votou a repetição de uma subida de 50 pontos-base (meio ponto percentual), como tinha sido antecipado na reunião de fevereiro e prometido publicamente por Christine Lagarde, a presidente do BCE.

A próxima reunião é a 4 de maio, onde num conselho de 26 elementos, apenas nove são considerados “pombas”.