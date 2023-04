FNAC compra as 10 lojas da MediaMarkt em Portugal

O grupo francês FNAC DARTY celebrou esta quinta-feira um acordo para comprar as lojas MediaMarkt em Portugal. São no total 10 lojas físicas e uma loja online detidas que o grupo alemão de produtos tecnológicos detém em Portugal. Estão localizadas em Braga, Matosinhos, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Leiria, Sintra, Alfragide, Lisboa e Setúbal.

No total, a MediaMarkt emprega em Portugal 450 pessoas e no ano financeiro de 2021-2022, registou um volume de vendas de cerca de 140 milhões de euros em Portugal.

Para a FNAC, esta compra vai permitir acelerar a estratégia de diversificação e expansão para as categorias de grandes e pequenos eletrodomésticos, que já tinha presidido à fusão com a cadeia de lojas Darty em França em 2018. A FNAC tem atualmente uma rede de 35 lojas FNAC, seis centros PC Clinic, uma loja Nature et Découvertes e o site Fnac.pt, com um volume de negócios de, aproximadamente, €370 milhões no final de 2022.

A transação, cujo valor não foi divulgado, está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência Portuguesa, sendo que o objetivo do grupo FNAC DARTY é concluir a transação no verão de 2023.