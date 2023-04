Economistas projetam aceleração do PIB no primeiro trimestre

A economia portuguesa arrancou 2023 a crescer e até acelerou face aos últimos três meses do ano passado. É esse o cenário traçado pelos economistas ouvidos pelo Expresso, em antecipação aos dados que o Instituto Nacional de Estatística (INE) deverá publicar no final da próxima semana. O nível de otimismo varia, mas ninguém espera uma contração no primeiro trimestre deste ano por comparação com o último trimestre de 2022, como chegou a ser temido há alguns meses.