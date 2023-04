Candidatos à privatização da TAP preparam operação

Os candidatos à compra da TAP já começaram a posicionar-se e os escritórios de advogados e agências de comunicação estão a mexer-se para os representarem. A IAG, grupo que reúne a Iberia e British Airways, e a Air France/KLM estão mais avançadas no terreno. Já a Lufthansa, outrora a favorita, parece estar, hoje, menos proativa, o que poderá decorrer do facto de estar a avançar para a compra da italiana ITA. Não obstante, o primeiro-ministro afirmou na quarta-feira, perante o chanceler alemão, que a Lufthansa é bem-vinda à privatização da TAP. Olaf Scholz retorquiu dizendo que as duas empresas podem complementar-se em termos estratégicos. “Nas pré-consultas ao mercado verificámos que há várias empresas que manifestaram interesse, entre elas a Lufthansa. Sabemos que o interesse não é recente, já que antes da covid-19 tinha estado em negociações com o [então] acionista privado [da TAP] para tomar uma posição”, observou Costa.

