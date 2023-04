TAP: novo CEO entra com mais um gestor de saída

Luís Rodrigues, o novo presidente da TAP, após três semanas de espera, pega esta sexta-feira nos comandos da companhia. Chega com uma Comissão Executiva debilitada, exausta com as polémicas permanentes dos últimos meses e à espera de saber se o gestor conta ou não com eles. Em cima da mesa tem como tarefa urgente preparar o verão, numa companhia que conta com trabalhadores desgastados com os cortes salariais, falta de mão de obra e limitações de frota.

