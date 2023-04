Previsões do FMI abaixo das ambições de Medina: Portugal é a 13ª economia mais lenta do mundo

A economia portuguesa tem-se destacado pela negativa desde que, em 1999, foi um dos primeiros países da União Europeia a adotar a moeda única. Teve vários anos de crescimento lento e foi depois uma das mais castigadas na zona euro durante a crise das dívidas que trouxe o Fundo Monetário Internacio­nal (FMI) — desta vez com a troika — de volta a Portugal. As novas previsões até 2028 do FMI publicadas esta semana em Washington, onde decorrem as reuniões de primavera das instituições de Bretton-Woods, permitem traçar o percurso do PIB nacional nas primeiras três décadas de euro e compará-lo com o conseguido nos restantes países. E os resultados não são nada animadores.

Entre 1999 e 2028, a economia portuguesa acumula um crescimento de apenas 42,1%, o que corresponde a uma taxa média anual na ordem dos 1,2%. No mesmo período, só para se ter um termo de comparação, a Irlanda, que também fez parte dos primeiros 11 países da União Económica e Monetária em 1999, cresceu 370%. Quase quintuplicou o PIB. Ainda que os próprios irlandeses tenham, desde 2016, duas métricas para avaliar a variação do PIB, admitindo que a usada nas comparações internacionais esteja sobreavaliada.