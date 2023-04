1986: A ver Portugal (finalmente) na CEE

Estávamos em 1981 quando os GNR lançaram a música ‘Portugal na CEE’. Tornou-se um dos temas mais populares da banda, e uma realidade para o país cinco anos depois. A 12 de junho de 1985, o primeiro-ministro Mário Soares, à frente de um Governo do bloco central, assina no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a adesão portuguesa à Comunidade Económica Europeia (CEE). E o Tratado de Adesão entra em vigor a 1 de janeiro de 1986, já com o PSD de Cavaco Silva no poder.

Mas, a história começa bem antes. “Ainda durante o Estado Novo, o país solicitou por duas vezes ‘estabelecer meios de colaboração entre ambas as partes’, a primeira em 1962 e a segunda em 1969, tendo desta última resultado a celebração de um acordo comercial em 1972, que serviria de base às futuras negociações de adesão” de Portugal à CEE, recorda Alice Cunha, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. O processo iniciou-se formalmente em março de 1977, sob a égide de Mário Soares, que liderava o primeiro Governo Constitucional. Vítor Martins, que acompanhou as negociações praticamente desde a primeira hora, na Comissão de Integração Europeia, e foi depois secretário de Estado dos Assuntos Europeus de Cavaco Silva, chama a Soares “um visionário que nos encaminhou nessa direção, sofrendo muitas críticas”.