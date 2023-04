Vítor Gaspar quer governos e bancos centrais alinhados na austeridade

“A política orçamental pode e deve apoiar a política monetária no sentido de fazer descer a inflação para o objetivo”, aconselhou Vítor Gaspar, diretor do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI), na apresentação do Fiscal Monitor esta quarta-feira. “É crucial que as duas políticas estejam perfeitamente em sintonia”, reforçou.

O ex-ministro português das Finanças dos tempos da troika, coordenador do Fiscal Monitor, avisou que “quando a política monetária atua sozinha ou as politicas orçamentais não estão adequadamente focalizadas, são as famílias mais pobres que vão suportar o peso das políticas de desinflação”. Desinflação significa o processo de redução progressiva da taxa de inflação, sobretudo devido à subida dos juros pelos bancos centrais.