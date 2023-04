Medina prevê baixa de preços em alguns bens alimentares

O ministro das Finanças, Fernando Medina, espera que o preço de alguns bens alimentares venha mesmo a cair com a medida do IVA Zero, segundo afirmou esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República.

Questionado pelo Chega relativamente à eficácia da medida ‘IVA Zero’, o ministro explicou que, ao contrário do que aconteceu em Espanha, há um acordo entre as partes envolvidas (Estado e distribuição) que permitiu “criar as condições” para avançar com a medida. “Esse compromisso está assinado e vai ser escrutinado por todos os portugueses”, afirmou.

Em Espanha os preços dos alimentos subiram, acabando por engolir o alívio do IVA implementado pelo Governo de Pedro Sánchez, para fazer frente à inflação. As críticas não tardaram e o exemplo espanhol tem sido o mais referido quando se refere as dúvidas e preocupações em relação à eficácia da medida.

Mas o governante garantiu que, com este acordo, haverá eficácia, com alguns bens a estabilizar os preços, e não só: “noutros bens alimentares esperamos uma diminuição do preço, que até já está a acontecer no mercado internacional”. Medina explicou que esta redução não se deve só à medida, mas sim ao facto de os preços de energia e do transporte estarem a baixar, o que se irá refletir nos bens alimentares.

Questionado sobre se deveria haver outras medidas, Medina relembrou que o pacote anti-inflação não é apenas o ‘IVA Zero’ e recordou as restantes medidas anunciadas: aumento extraordinário dos salários da função pública, reforço do subsídio de refeição da função pública, apoio à produção agrícola e o apoio às famílias mais vulneráveis.