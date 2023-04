FMI revê em baixa crescimento mundial, China e Índia serão as locomotivas

O crescimento económico mundial vai abrandar para 2,8% este ano, segundo as novas previsões do relatório World Economic Outlook (WEO) publicado esta terça-feira em Washington no início da semana de reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) que decorre até sexta-feira.

A organização liderada por Kristalina Georgieva está, agora, ligeiramente mais pessimista do que estava em janeiro, quando apontava para um crescimento de 2,9% este ano e uma projeção de 3,1% em 2024. Nesta atualização, reduziu ambas as previsões em uma décima.