FMI antecipa zona euro a crescer metade dos EUA, com Alemanha a entrar em recessão

O Fundo Monetário Internacional está mais pessimista do que o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia (CE) quanto ao andamento da economia da zona euro em 2023 e 2024.

As previsões avançadas esta terça-feira no relatório World Economic Outlook (WEO) apontam para uma recessão ligeira na Alemanha, para estagnação na Finlândia e para crescimentos muito fracos - acima da linha de água, mas inferiores a 1,2% - em mais oito economias do euro, incluindo Portugal.

No conjunto da União Europeia, nas economias fora do euro, a Suécia e a Chéquia registarão contrações da economia mais fortes do que a alemã.