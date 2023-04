Vender a Tekever, não. Ir para a Bolsa, talvez

Não está nos planos do fundador e dos acionistas da Tekever vender a empresa, porém a hipótese de colocá-la em Bolsa é um plano a prazo, mas sem data marcada.

“Já não somos uma startup, mas também não somos uma grande empresa. Estamos numa fase de escalar o negócio e crescer internacionalmente”, afirma Ricardo Mendes. Aliás, este ano a Tekever quer expandir o negócio para os EUA. É, na verdade, no exterior que estão os principais clientes, 90% da produção de drones é para exportar. “Dentro de uns anos poderá ser interessante entrar no mercado de capitais, mas se acontecer não será na bolsa portuguesa. Tem a ver com o negócio da Tekever que é praticamente todo internacional”, afirma. Os clientes da Tekever são Governos, organizações governamentais ou grandes empresas. Mas não trabalha com a Defesa portuguesa no patrulhamento da costa, no entanto, colabora com a Marinha em projetos de investigação.