Portugal vai fabricar um dos maiores aviões não tripulados do mundo

Os próximos anos da tecnológica Tekever serão de forte crescimento: primeiro, avançará com o fabrico de um dos maiores drones do mundo, uma evolução do atual AR5 (na foto), e um ano depois será a vez dos microssatélites.

Em 2025, a empresa prevê lançar no mercado um dos ­maiores aviões não tripulados do mundo, totalmente desenvolvido e fabricado em Portugal, entre Ponte de Sor, Porto e Caldas da Rainha. Chama-se AXR. Será um drone financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), projeto integrado das agendas mobilizadoras Aero.Next e Aerospace.