Miguel Maya, presidente do BCP: “O centro de decisão está totalmente em Portugal”

Miguel Maya começou o seu percurso no Banco Português do Atlântico (BPA) depois de terminar o curso de Gestão de Empresas no ISCTE. Convidado para frequentar um programa de admissão de quadros pelo então presidente do BPA, João Oliveira, foi recrutado, e em 1995 era responsável pela área de análise económica e financeira da zona Sul, mas estava de saída para o BNU, a convite de Carlos Tavares e Gracinda Raposo.

À última hora foi desconvidado, porque Jardim Gonçalves queria que ficasse. “Felizmente fiquei no BCP e tive a oportunidade de participar no desenvolvimento do grupo financeiro absolutamente excecional que é este banco”, diz Miguel Maya à conversa com o Expresso. No BCP a tarefa atribuída foi outra: “Fiquei responsável pela área de marketing de empresas.”