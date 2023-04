Novas taxas “cegas” ameaçam 70% do alojamento local

Uma das medidas mais polémicas do programa Mais Habitação continua a ser a das restrições ao alojamento local (AL), em particular com a criação de uma “contribuição extraordinária”, onde o Governo já recuou, descendo-a de 35% para 20% — mas que continua sem ter racional consistente, segundo a associação do sector, prevendo que irá “matar” um segmento que representa mais de 40% das dormidas turísticas em Portugal.

Com que base se baixou, de repente, uma nova contribuição anunciada de 35% para 20%? “E quantas habitações acham que vão conseguir com isso? Esse cálculo nunca existiu e não houve qualquer tipo de análise, são taxas cegas, é impressionante”, nota Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), enfatizando a “total irresponsabilidade” que tem marcado o processo. “Estivemos com parlamentares de todos os partidos, e ninguém soube responder como se chegou à fórmula desta contribuição ou como será aplicada.”