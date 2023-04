Preço do leite sobe mas margens continuam estreitas

Se for comprar um pacote de leite meio gordo UHT de marca da distribuição, é fácil perceber que o preço na prateleira do supermercado ronda os €0,86. E é fácil perceber também que está a pagar muito mais do que um ano antes. Está a pagar precisamente mais €0,35, ou seja, mais 68,6%. E em janeiro até estava a desembolsar mais €0,2 em algumas insígnias, o que significa que a curva ascendente do preço do leite, um dos 44 alimentos que passam a ter IVA zero no cabaz anunciado pelo Governo, “pode estar a ini­ciar uma inflexão”, diz Cândida Marramaque, diretora-geral da ANIL — Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios.

Contas feitas, só a fatia correspondente ao preço no produtor (€0,54 em fevereiro) passou a ser superior aos €0,51 que pagava pelo pacote do mesmo leite no supermercado um ano antes, como mostra o gráfico ao lado. E se o preço do litro de leite no produtor aumentou 58,8%, a fatia da indústria e distribuição disparou 92,8%. Em causa estão €0,27, onde cabem as margens de lucro, o custo da embalagem (€0,12 vs €0,10 em 2022) e “custos relativos à recolha de leite, tratamento térmico e outros fatores de produção, qualidade, I&D, comercialização e logística do lado da indústria, a par de custos promocionais e ainda custos logísticos e de operação de loja do lado do retalho”, resume a diretora da ANIL.