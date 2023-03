Valeu a pena descer o IVA em Espanha?

Entre abril e outubro, 44 produtos essenciais, escolhidos com base numa alimentação saudável e em função das preferências dos portugueses, vão ficar isentos de IVA. Espanha também apostou, em janeiro, na descida do IVA para tornar alguns bens básicos mais acessíveis às famílias, mas há divergências sobre o resultado prático da medida.

Os analistas têm coincidido em afirmar que a medida não se traduziu num benefício para os consumidores, uma vez que o retalho alimentar absorveu a eliminação do imposto e os preços nas prateleiras continuaram a subir. O Banco de Espanha acaba de indicar o contrário: a medida permitiu abrandar o ritmo de crescimento dos preços face à zona euro e 90% da descida do IVA para zero terão sido incorporados nos preços finais. Um estudo da Comissão Europeia concorda que o consumidor saiu a ganhar.