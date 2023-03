Autarquias investiram mais de €157 milhões em habitação no ano passado

Mais de €157,5 milhões foram investidos em habitação em 2022 pelas Câmaras de Lisboa, Porto, Sintra, Almada, Barreiro, Braga e Vila Nova de Gaia, segundo os dados enviados ao Expresso pelas sete autarquias. Lisboa representa mais de metade (55%) deste valor, com €87 milhões de investimento em habitação, incluindo a construção e reabilitação de imóveis e diversos subsídios e programas de renda apoiada e acessível.

Sem contar com o investimento da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) e da Gebalis, a empresa que gere os bairros sociais, a autarquia da capital investiu diretamente €24 milhões em reabilitação e €8,5 milhões em construção nova. Num ano marcado pelo disparo do preços da construção e pela falta de mão de obra, as sete autarquias entraram no contrarrelógio do acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que termina em junho de 2026. Com os ritmos possíveis e orçamentos que não são comparáveis.