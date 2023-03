Banco de Fomento tem novo administrador executivo

Hugo Roxo é o novo administrador executivo do Banco Português de Fomento (BPF). É o nome indicado para substituir Tiago Simões de Almeida, que apresentou a sua renúncia, lê-se no comunicado do banco enviado às redações.

“Está a iniciar-se o processo de fit and proper [verificação da idoneidade] junto do Banco de Portugal relativamente a Hugo Roxo”, refere o BPF.

O próximo administrador executivo é desde 2018 diretor comercial do Bankinter, com reporte direto à administração daquele banco e segundo o mesmo comunicado “tem uma vasta experiência na banca”. Passou pelo Barclays e pelo Santander.

O Banco Português de Fomento refere ainda que Hugo Roxo “tem um conhecimento profundo do sistema empresarial português e experiência na preparação de planos estratégicos e de posicionamento comercial”.

Maria Celeste Hagatong é presidente do conselho de administração do BPF e Ana Sousa Carvalho (na foto) presidente executiva. A comissão executiva é composta por quatro administradores.