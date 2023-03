António Faria Vaz integra direção da ADSE

Já está escolhido o novo membro do Conselho Diretivo da ADSE que vai representar os beneficiários. A eleição ocorreu esta segunda-feira, dia 27, e a maioria dos votos do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) foram para António Faria Vaz, que foi vice-presidente do Infarmed (a entidade reguladora do medicamento) e cujo nome foi proposto pelo grupo da Frente Comum (CGTP) e do MURPI – Confederação nacional de reformados, pensionistas e idosos.

A votos estiveram outros três nomes: o médico dentista João Neto, que é membro do CGS eleito por sufrágio pelos beneficiários titulares da ADSE, o gestor hospitalar Joaquim Daniel Ferro, que deixou em janeiro o cargo de presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, e Julian Alejandro Perelman, professor associado com agregação na Escola Nacional de Saúde Publica e vice-presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde.

O novo vogal da ADSE vai substituir o economista Eugénio Rosa na direção, onde permanecem a presidente Maria Manuel Faria e a vogal Maria Eugénia Pires (ambas nomeadas pelo Governo). Note-se que o nome eleito não tem que integrar o CGS, já que pode ser proposto alguém de fora, mas esta nomeação é sujeita ao aval das tutelas.

Demorará ainda cerca de um mês até António Faria Vaz ser nomeado para o cargo, o que depende de uma resolução do Conselho de Ministros, mas o processo poderá demorara mais, já que, soube o Expresso esta eleição terá sido conflituosa e alguns dos vencidos estarão a ponderar recorrer da decisão.



António Faria Vaz, que se aposentou do Infarmed em julho de 2022, fez o curso de medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa e a sua a carreira clínica iniciou-se com atividades clínicas assistenciais. Cedo se juntou ao Infarmed, indica uma nota curricular do regulador disponível online, inicialmente como membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos e, mais tarde, como membro da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde e em diferentes funções de direção na instituição.

A eleição de António Vaz sucede-se à constituição do novo CGS, depois do escrutínio, em novembro, para os quatro membros eleitos por sufrágio universal e direto dos beneficiários titulares da ADSE. Depois houve as nomeações dos restantes elementos, seis dos quais são escolhidos pelo governo – no total o CGS é constituído por 17 pessoas e é presidido por Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (afeto à UGT).