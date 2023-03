A banca europeia enfrenta um Lehman Suisse?

Há uma maior atenção à gestão e a quem gere, uma maior solidez do capital, um maior equilíbrio entre a base de depósitos e os ativos e rácios que asseguram liquidez para momentos de ­maior levantamento de depósitos. Estes são alguns dos argumentos utilizados atual­mente tanto por autoridades bancárias como por analistas para defender que o sector bancário está mais seguro do que há 15 anos, quando teve de enfrentar uma crise financeira que levou à derrocada do gigante americano Lehman Brothers. O que não quer dizer que não venham aí problemas.

À fuga de depósitos que conduziu a encerramentos de bancos nos EUA (com o pináculo no Silicon Valley Bank) juntou-se a queda do Credit Suisse, sob intervenção da Suíça com a venda ao UBS, e logo vieram os receios de que a história se esteja a repetir: não faltaram títulos de notícias e de textos de opinião a perguntar se está aí a repetição do Lehman Brothers.