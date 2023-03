TAP paga mais pelos aviões do que Air France, Lufthansa e Iberia

A TAP paga um prémio superior a 50% pelo leasing anual dos seus aviões face à média do montante pago pelos três principais grupos de aviação europeus: as gigantes Lufthansa, Air France/KLM e a IAG (British Airways e Iberia). E o valor anual pago pela companhia portuguesa tem aumentado desde 2015, ano em que foi privatizada e o norte-americano David Neeleman se tornou o maior acionista [em parceria com Humberto Pedrosa], capitalizando-a com o dinheiro que uma empresa sua (a DGN) recebeu da Airbus, no âmbito da troca da frota encomendada anos antes pela TAP — em vez de 12 A350 seriam encomendados 53 aeronaves: A330, A320 e 321 Neo.

