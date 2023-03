“Não temos nenhum objetivo com o arrendamento coercivo”, diz a ministra da Habitação

Em entrevista ao Expresso, a ministra da Habitação diz que o mais importante não é estar a quantificar o impacto que cada medida do pacote Mais Habitação pode ter, o importante é pôr casas no mercado a preços acessíveis. Se tiver de ser com penalizações sobre os agentes do mercado, Marina Gonçalves diz que “as penalizações são sempre um incentivo para tentar o cumprimento da legislação”.

Numa altura em que o Governo se prepara para aprovar a segunda parte do pacote de medidas para a habitação, enfrentando críticas da esquerda à direita, incluindo do Presidente da República, que fala em “leis-cartazes” e diz que este pacote é “inexequível e inoperacional”, admite que falhou, mesmo antes de ser aprovado?

Nós estamos concentrados na sua concretização e, por agora, na discussão pública e na exequibilidade das medidas. O que nos deve mover e fazer concentrar é tornar estas medidas eficazes e exequíveis. Temos mesmo de chegar às famílias com mais apoios e com mais habitação.

