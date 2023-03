Funcionários do governo britânico proibidos de instalar o TikTok

O governo britânico anunciou, esta quinta-feira, que vai banir o TikTok em telefones do governo com efeito imediato, segundo escreve a “Reuters”. Não é o primeiro país a fazê-lo, numa altura em que a rede social chinesa está sob escrutínio.

O TikTok, rede social popular entre os mais jovens, tem estado a ser cada vez mais escrutinado por receios de que os dados dos utilizadores da aplicação que pertence à empresa ByteDance, com sede em Pequim, possam acabar nas mãos do governo chinês.

"A segurança das informações confidenciais do governo deve vir em primeiro lugar, pelo que vamos banir esta aplicação em dispositivos do governo", anunciou o ministro do gabinete, Oliver Dowden, citado em comunicado.

O governo britânico pediu ao Centro Nacional de Segurança Cibernética que analisasse a vulnerabilidade potencial dos dados governamentais deste tipo de aplicações e os riscos associados. Não foi o primeiro país ou instituição a fazer esta análise, nem o primeiro a banir a rede social nos telemóveis governamentais: Estados Unidos, Canadá, Bélgica e a Comissão Europeia também já o fizeram.

O TikTok disse estar desapontado com a decisão e já começou a tomar medidas para proteger ainda mais os dados dos utilizadores europeus, segundo a agência de notícias.

"Acreditamos que estas proibições foram baseadas em equívocos fundamentais e impulsionadas por uma geopolítica mais ampla, na qual o TikTok e nossos milhões de utilizadores no Reino Unido não desempenham nenhum papel", disse um porta-voz da rede social. Por sua vez, Pequim diz que a decisão é baseada apenas em considerações políticas.

Além de proibir a instalação do TikTok, o ministro britânico indicou que os funcionários do governo só podem descarregar aplicações que fazem parte de uma lista pré-aprovada.

De realçar, contudo, que esta proibição aplica-se apenas aos dispositivos governamentais e não aos pessoais. Ou seja, podem continuar a usar o TikTok, apenas não nos telemóveis do Estado. Por exemplo, o ministro da energia britânico, que caracterizou a medida como “sensata”, admitiu que vai continuar a usar a rede social no seu telefone pessoal.