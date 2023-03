Habitação: é preciso construir mais, melhor e mais barato

A forma como se constroem as casas está a mudar, mas as leis e a tecnologia não acompanham essa mudança, sendo essa uma das causas do elevado preço das habitações. Os especialistas defendem que é possível construir casas com áreas mais pequenas e funcionais, mais seguras e com menores custos.

Depois há ainda a questão da burocracia, já que cada um dos municípios do país dispõe de um regulamento próprio para a habitação, sujeito ainda aos constrangimentos do ordenamento nacional.