Mercado automóvel português vendeu mais 30,4% em fevereiro, mas ficou ainda 16% abaixo do pré-pandemia

O número de novas matrículas de automóveis de fevereiro ficou ainda 16,1% abaixo dos valores do mês homólogo de 2019, o último ano comparável livre dos efeitos da pandemia; mas ficou 30,4% acima dos valores de fevereiro de 2022. A Peugeot foi a marca que mais vendeu no segundo mês do ano, com 2243 matrículas, com uma quota de mercado de 13,95% e vendendo mais 23,4% do que em fevereiro de 2022.

Segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta quarta-feira, 1 de março, foram matriculados 18.518 veículos em fevereiro. Destes, 16.080 eram de automóveis ligeiros de passageiros, uma queda de 15,1% face a fevereiro de 2019 e uma subida de 38,4% face ao segundo mês de 2022.

No que toca a ligeiros de mercadorias, foram matriculados 2036 novos veículos em fevereiro, menos 22,9% face a fevereiro de 2019 e menos 7,6% face a fevereiro de 2022.

Em relação a veículos pesados - que inclui os pesados de passageiros e de mercadorias - o balanço de fevereiro dá conta de 402 veículos vendidos, mais 4,4% face a fevereiro de 2022. Face a fevereiro de 2019, a queda é de 18,8%.



Depois da Peugeot, em segundo lugar na lista de marcas esteve, em fevereiro, a Renault, com mais 53,5% veículos vendidos, num total de 1240 matrículas, fechando o segundo mês com uma quota de 7,71%. Depois de duas francesas, uma alemã completa o pódio: a BMW vendeu 1060 veículos, mais 19,1% do que há um ano e com uma quota de mercado de 6,59%.

Descida acumulada de 13% face ao pré-pandemia

Em termos acumulados, desde o início de 2023 entraram nas estradas portuguesas 35.973 veículos, menos 13% face aos dois primeiros meses de 2019, e mais 36,2% face ao período homólogo de 2022.

Nos dois primeiros meses de 2023, foram vendidos 30.719 veículos, 11,5% aquém do período correspondente de 2019, e mais 43% face a janeiro e fevereiro de 2022.

Segundo a ACAP, em janeiro e fevereiro deste ano 47,9% dos novos ligeiros de passageiros eram elétricos ou híbridos, 36% a gasolina e 16,1% a gasóleo. E entre os movidos a energias alternativas, 15,8% eram totalmente elétricos.

Nos ligeiros de mercadorias, foram 4222 novas unidades vendidas em janeiro e fevereiro (menos 24,2% face a 2019, e mais 3% face a 2022). Na categoria de pesados, o número de novos veículos cifrou-se nos 1032 nos dois primeiros meses de 2023, uma variação positiva de 24,5% face a há um ano, e negativa de 3,6% face ao período correspondente no último ano pré-pandemia.