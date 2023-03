Aumentar o IMI e o IMT para combater a crise na habitação são boas medidas? As opiniões dividem-se

“Qual é a medida mais eficaz para travar este aumento dos preços [do imobiliário], já testada e experimentada pelo mundo fora? Aumentar os impostos ou sobre a venda do imóvel (como o IMT) ou sobre a sua propriedade (como o IMI)”. A solução é do economista e cronista do Expresso, Ricardo Reis, que a expôs num artigo de opinião publicado na edição impressa deste jornal.

A lógica de Ricardo Reis tem subjacente o facto destes impostos sobre o património poderem “ser fixados a taxas diferentes, uma para a residência fiscal do contribuinte e outra para as outras propriedades na declaração de impostos”. Além disso, faz notar, “as taxas de impostos também podem ser diferentes de acordo com o código postal da residência, permitindo assim atacar o problema da falta de habitação nas cidades sem onerar os meios rurais”. Resumindo, na opinião do economista, “IMI e IMT podem ser usados de forma cirúrgica para resolver o problema das casas vazias”.