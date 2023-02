Vendas no comércio a retalho cresceram 3,6% em janeiro

O índice de volume de negócios no comércio a retalho subiu 3,6% em janeiro, de acordo com dados divulgados esta terça-feira, 28 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em dezembro, a variação homóloga tinha sido de 1,8%.

O volume de negócios no segmento de “produtos alimentares” recuou 0,7% em janeiro, melhorando mesmo assim o registo face a dezembro, mês em que o volume de negócios nas retalhistas de bens alimentares tinha recuado 5,2%.



O segmento dos “produtos não alimentares”, por sua vez, viu o volume de negócios aumentar 6,9% em janeiro face ao mês homólogo. O registo de janeiro significa uma aceleração face a dezembro, mês em que a variação homóloga fora de 1,1%.



Em termos nominais - isto é, a preços correntes, incluindo o efeito da inflação - “a variação homóloga do índice agregado foi 11,4% em janeiro (6,8% no mês anterior), continuando a evidenciar efeitos pronunciados do crescimento dos preços”, esclarece o INE.

"As variações dos índices dos produtos alimentares e produtos não alimentares situaram-se em 13,3% e 9,8%, respetivamente (11,5% e 2,6% no mês precedente)”, acrescenta o instituto estatístico.

Nas variações mensais, o índice agregado cresceu 1,7% em janeiro, ao passo que “os agrupamentos de “produtos alimentares” e “produtos não alimentares” passaram de variações de, respetivamente, 3,1% e -7,2% em dezembro, para -2,7% e 5,3% em janeiro", detalha o INE.

No que toca aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, as variações homólogas foram de 2,2%, 12,8% e 7,4%, respetivamente; ao passo que as mensais foram de -2%, -14,1% e -2,2%.